Ropstad møter pressen lørdag kl. 14

Ti uskyldige sivile ble drept av et amerikansk droneangrep i Kabul i Afghanistan 29. august. Syv av de drepte var barn.

Pentagon erkjenner at de drepte mest sansynnlig ikke var knyttet til IS. Det har de hevdet tidligere.

USAs forsvar har forklart at angrepet i et boligområde tok livet av en sjåfør av en bil full av sprengstoff, men deres egen undersøkelse konkluderer med at alle de drepte var uskyldige sivile. Det melder CNN og flere andre medier.

The New York Times har tidligere skrevet at en videoanalyse viser at USA trolig angrep en hjelpearbeider i stedet for IS-krigere det som var landets siste angrep i Afghanistan.

– Angrepet ble utført i tro om at det ville stanse en trussel mot våre styrker og dem som skulle evakueres. Men det var en feil, og jeg beklager inderlig, sa general Frank McKenzie fredag. Han leder USAs sentralkommando.