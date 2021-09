Nav-direktøren møtte de ansatte: – Mange i Bergen føler utrygghet

Arbeids- og velferdsdirektør (Nav-direktør) Hans Christian Holte uttrykker forståelse for at mange føler utrygghet etter drapet på Nav Årstad mandag. Foto: Torstein Bøe / NTB

Mange ansatte i Nav føler utrygghet etter knivdrapet på en kollega, ifølge Nav-direktør Hans Christian Holte. Han var tirsdag i Bergen for å støtte ansatte.

– Jeg har stor forståelse for at mange føler det tungt og utrygghet etter en slik grusom hendelse som skjedde i går, sa Nav-direktøren da han møtte pressen utenfor Scandic City i Bergen tirsdag ettermiddag.

Han hadde i løpet av dagen møtt rundt 200 ansatte, blant annet ved Nav Årstad, der en bruker angrep to ansatte med kniv mandag. En kvinne i slutten av 50-årene døde av knivskadene hun ble påført, mens en kvinne i midten av 30-årene er lettere skadet.

En mann i 30-årene er pågrepet og siktet for drap og grov kroppsskade etter voldsangrepet.

– Det har vært et sterkt møte. Det er utrolig tragisk å komme hit og møte dem som er særlig berørt av det som skjedde her i går. Samtidig må jeg si at jeg er grepet av samholdet og omsorgen de ansatte viser for hverandre, sa Nav-direktøren.

Han poengterte at det pågår et tett samarbeid mellom Navs regionale og lokale ledelse, samt kommunen, for å ivareta de ansatte, som blant annet får tilbud om samtaler og krisepsykiatri.

– Slik situasjonen er nå, dreier mye seg om å forstå det som har skjedd – å begripe dette og bearbeide det på best mulig vis. Det er en god prosess, men det vil åpenbart ta tid å bearbeide det som har skjedd, sa han.