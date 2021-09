Truet tre fikk asyl på norsk ambassade

Norge vil ta imot og bosette om lag 80 afghanske borgere som har jobbet for Nato før de internasjonale styrkene trakk seg ut i august.

I forbindelse med at Kabul tok over makten i Afghanistan, evakuerte Norge både egne borgere og lokalt ansatte afghanere. Samtidig ble flere Nato-ansatte evakuert, og det er 80 av disse regjeringen nå vil gi opphold, melder VG.

– Det var tidlig et ønske om at Nato-land og partnerland skulle gi beskyttelse til de som ikke jobbet spesifikt for et enkeltland i Afghanistan. Der har vi alle et ansvar, hvor Norge tidlig sa seg villig til å bidra, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

Blant dem som får opphold er det også familiemedlemmer av de Nato-ansatte.