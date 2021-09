Mener Ropstad-skattekrav neppe holder i retten

Meng Wanzhou forlater huset i Vancouver, der hun har sittet tre år i husarrest, for å reise til et rettslokale tidligere fredag. Foto: Taehoon Kim/Reuters/NTB

En canadisk dommer signerte fredag dokumentene som gjør at Huaweis finansdirektør, Meng Wanzhou, løslates etter nesten tre års husarrest. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Det skjer etter at USA ikke lenger krever henne utlevert, siktet for bankbedrageri og brudd på amerikanske sanksjoner mot Iran. Hun har hele tiden sagt at hun er uskyldig og at saken er politisk motivert, skriver NTB.

Tidligere fredag ble det holdt et rettsmøte om Mengs sak i New York. Her opplyste USAs justisdepartement at de hadde inngått en avtale med henne.

Meng har gått med på å ikke bestride amerikanske myndigheters fremstilling av enkelte fakta som er beskrevet i et dokument som ennå ikke er offentliggjort.

Overholder hun avtalen, vil anklager om bedrageri bli droppet. USA trekker i samme avtale kravet om at hun skal utleveres fra Canada.

Meng ble pågrepet i Canada i 2018 på grunn av en utleveringsbegjæring fra USA.

Meng er Huaweis finansdirektør og datter av den kinesiske telekom-gigantens grunnlegger Ren Zhengfei.

Pågripelsen og varetektsfengslingen av Meng har bidratt til å forverre forholdet mellom Canada og Kina.