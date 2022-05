Nyhetsstudio: Siste nytt

EØS-utredningsrapporten er ventet allerede neste år, ifølge utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Foto: Olivier Matthys, AP / NTB

Regjeringen har bedt et utvalg sette Norges forhold til EU under lupen. Utvalget har frem til jul 2023 år på å levere EØS-utredningen, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) da hun holdt sin halvårlige EU/EØS-redegjørelse for Stortinget tirsdag formiddag.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å gjennomføre en utredning som skal vurdere Norges erfaringer fra EØS-samarbeidet de siste ti årene, inkludert konsekvensene samarbeidet har hatt for økonomi og arbeidsliv.

Utredningen bør også ta for seg utenriks- og sikkerhetspolitikk, mener Huitfeldt.

– Krigen i Europa tilsier at utredningen også må se på EØS-samarbeidet som plattform for utenriks- og sikkerhetspolitisk samarbeid med EU. Og hvordan europapolitikken innrettes best mulig i tiden som kommer, sa hun til Stortinget.

Huitfeldt har tidligere avvist at utredningen vil ta for seg alternativer til EØS.