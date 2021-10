Politiet sjekket el-sykler for fartssperre

I tillegg til president Joe Biden møtte NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg også forsvarsminister Lloyd Austin. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte mandag USAs president Joe Biden i Det hvite hus.

De to møttes for å diskutere hvordan de ytterligere kan styrke de transatlantiske båndene mellom Europa og USA, samt for å forberede neste års Nato-toppmøte i Madrid, skriver forsvarsalliansen.

– Vi har vært gjennom noen vanskelige saker, og de er veldig forskjellige, sier Stoltenberg til VG.

Stoltenberg og Biden diskuterte blant annet Afghanistan. Stoltenberg understreket at operasjonen ikke hadde vært forgjeves, og han poengterte at gjennom de 20 årene operasjonen varte, ble ingen Nato-land utsatt for terrorangrep som hadde utgangspunkt i Afghanistan.

Ubåt-avtale

Møtet kom tre uker etter at USA kunngjorde det nye forsvarssamarbeidet Aukus. Partnerskapet innebærer blant annet at Australia skal bygge tolv atomdrevne ubåter, og at de dermed vraker en storkontrakt om å kjøpe konvensjonelle ubåter fra Frankrike.

Frankrike reagerte med raseri på vrakingen og kalte hjem sine ambassadører fra Australia og USA. Saken er også blitt en het potet for Nato.

– Samtidig må vi ikke gjøre denne saken større enn den er. Nato-allierte er enige om det viktigste, nemlig at vi står sammen i Nato. Det er veldig bekreftet gjennom møtene her i dag. De har handlet om hvordan vi skal fortsette å omstille Nato i en tid hvor verden forandrer seg, sier Stoltenberg.

Afghanistan

I møtet sa Stoltenberg også at alliansen må fortsette å tilpasse seg en mer uforutsigbar verden, der konkurransen mellom de store verdensmaktene øker, og der cybertrusler, terrorisme og sikkerhetstrusler knyttet til klimaendringene, er økende.

Stoltenberg møtte også forsvarsminister Lloyd Austin og Bidens nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan, og han snakket med utenriksminister Antony Blinken over telefon.