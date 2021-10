En person funnet død på Hamar

En domstol i Vatikanet har frikjent en tidligere altergutt som var anklaget for å ha forgrepet seg på en yngre gutt under en ungdomssamling.

Det er den første overgrepssaken som blir behandlet i pavens domstol.

Saken gjaldt et ungdomsseminar i Vatikanet for noen år siden. Her deltok pavens altergutter i alderen 12–18 år. Den daværende altergutten, som siden er blitt prest, var anklaget for å ha forgrepet seg på en yngre altergutt.

Presten nektet for å ha begått handlingene. Han sa at påstandene var ubegrunnede, og at de var et resultat av sjalusi blant de andre alterguttene for at han selv ble utnevnt til prest.

Pave Frans har tidligere uttalt at den katolske kirken har nulltoleranse for slike overgrep.