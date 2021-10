Forloveden til «Gabby» Petito funnet død

Tre kvinner og åtte barn hjemmehørende i Sverige landet torsdag på Arlanda-flyplassen etter å ha blitt utvist fra det nordvestlige Syria. Foto: Fredrik Sandberg/TT NYHETSBYRÅN / NTB

Tre kvinner og åtte barn, hvorav to er foreldreløse, har ankommet Sverige etter at de ble utvist av selvstyremyndighetene nordøst i Syria.

Samtlige tre kvinner som landet på svensk jord torsdag, kommer til å bli mistenkt for krigsforbrytelser, får SVT bekreftet av politiets etterforskningsgruppe for krigsforbrytelser.

Kvinnene ble møtt av politiet på Arlanda-flyplassen, og barna er tatt hånd om av sosiale myndigheter, opplyser utenriksminister Ann Linde.

– Slik Säkerhetspolisen (Säpo) har anbefalt, har personell fra UD, sikkerhetspersonell og representanter for sosiale myndigheter sørget for at utvisningen har skjedd på et så kontrollert vis som mulig, sier Linde.

Lettelse

– De kvinnene som frivillig reiste til Syria for å støtte en terrorsekt, kommer til å måtte stå til ansvar for sine handlinger. Jeg er lettet over at barna endelig har fått komme hjem, tilføyer utenriksministeren.

Innenriksminister Mikael Damberg kan ikke kommentere eventuelle mistanker mot kvinnene, men konstaterer at det pågår flere etterforskninger mot de svenskene som tidligere har kommet hjem.

– Sverige har ikke valgt å reise ned og hente hjem kvinner og barn fra leiren, men i stedet ventet på den rettslige prosessen fra det kurdiske selvstyret, sier Damberg.

– Vårt utgangspunkt er at om man deltar i terrorvirksomhet der nede, så er det best om ansvarliggjøringen skjer i regionen, utdyper han.

Plikt

Men det kurdiske selvstyret har ifølge Damberg kommet fram til at de ikke har beviser for å gå videre med en straffeforfølging av de svenske kvinnene, som dermed ble utvist.

– Da mener vi at vi har en plikt til å ta imot utviste statsborgere, ikke minst på et ordnet vis for at barna skal ha det bra, sier innenriksministeren.

De tre kvinnene og de åtte barna forlot Roj-leiren nordøst i Syria onsdag morgen lokal tid, ifølge Expressen. De skal ha reist til det nordlige Irak før de satte kurs mot Sverige og landet på flyplassen utenfor Stockholm i 17-tiden torsdag.

Løslatt

I begynnelsen av september landet de første tre svenske kvinnene og barna som var utvist av de kurdiske selvstyremyndighetene. To av dem ble innledningsvis pågrepet, siktet for krigsforbrytelser i Syria. De er siden løslatt. Ifølge påtalemyndigheten er de fortsatt mistenkt for forbrytelser.

– Etterforskningen pågår, og vi gjør de grep som vi mener er best for å komme videre, sier aktor Karolina Wieslander.