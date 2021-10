1.144 nye koronasmittede registrert siste døgn

Elleve sivile er drept og 13 er såret i et angrep mot en landsby øst i Irak. Irakiske sikkerhetskilder anklager IS for å stå bak.

Angrepet skjedde i landsbyen al-Rashad nord for Baqouba i Diyala-provinsen, der mange av innbyggerne er sjiamuslimer.

Omstendighetene rundt angrepet er uklare, men ifølge lokale kilder bortførte IS først to menn fra landsbyen. Da de ikke fikk innfridd kravet om løsepenger gikk de til angrep.

IS kontrollerte tidligere store områder i Irak og Syria, men ble nedkjempet. En FN-rapport konkluderte imidlertid tidligere i år med at den ytterliggående islamistgruppa fortsatt har rundt 10.000 væpnede krigere i de to landene.