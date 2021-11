Ny Høyre-topp sier nei til å lede Oslo Høyre

Panikk og hamstring etter Tongas første koronatilfelle

Stillehavsøya Tonga har hittil i den snart to år lange pandemien klart å unngå koronaviruset. Men i forrige uke ble det kjent at det var oppdaget smitte hos en person som ankom øystaten på et fly fra New Zealand.

Det har ført til panikk, køer og vaksineringshysteri blant landets 100.000 innbyggere, skriver The Guardian.

Folk har hamstret i butikkene og stått i lange køer foran banker, pengeoverføringsbyråer og offentlige kontorer for å være forberedt på ministatens første omfattende nedstengning.

Men mange har også hastet til vaksinesenterne. Myndighetene melder mandag at andelen fullvaksinerte har økt fra 35 til 62 prosent etter at smittetilfellet ble kjent, skriver den britiske avisen. Den kraftige økningen skyldes at hele 80 prosent av landets voksne befolkning allerede hadde tatt første dose, men svært mange hadde utsatt å bli ferdigvaksinert.

Myndighetene har nå varslet en syv dager lang nedstengning i hovedstaden Nuku'alofa og på hovedøya Tongatapu. Folk bes holde seg hjemme og det er forbud mot arrangementer og møter.

Tongas første koronasmittede hadde kommet hjem etter å jobbet som misjonær for mormonerne i Australia. Han hadde testet negativt før avreise i New Zealand, men testet positivt etter landing på Tonga, skriver lokalavisen Nukualofa Times. Alle de 214 passasjerene om bord på flyet har sittet i isolasjon siden de ankom Tonga mandag.

Øystaten som ligger 2300 kilometer nord for New Zealand, har stengt grensene siden koronapandemien startet.