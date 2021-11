CNN: Minst 84 døde etter en tankeksplosjon i Sierra Leone

– Vi oppfordrer alle som har fått denne meldingen om å ikke ta dette for god fisk, for så å melde fra til politiet. Vi ville aldri bedt kundene om slik informasjon, sier kommunikasjonsdirektør i If Andreas Handeland. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

If og Europeiske Reiseforsikring advarer mot utspekulert svindel i selskapenes navn.

I løpet av fredag har Europeiske Reiseforsikring, som er en del av If, fått en rekke henvendelser til sentralbordet om mulige svindelforsøk.

Kunder har fått SMS eller e-post om at en pengesum er trukket ekstra ved en feiltagelse og at de derfor har penger til gode. Ved å oppgi kontonummer og kredittkortopplysninger skal kunden ifølge meldingen deretter få summen refundert.

​Avsenderen i mailen er tilsynelatende «Telenor A.S.» med et referansenummer. I mailen oppgis imidlertid signaturen til en av If og Europeiske Reiseforsikrings ekte skadebehandlere, og i mailfeltet står sentralbordnummeret til If.

– Vi oppfordrer alle som har fått denne meldingen, om å ikke ta dette for god fisk, for så å melde fra til politiet. Vi ville aldri bedt kundene om slik informasjon, sier kommunikasjonsdirektør Andreas Handeland i If.