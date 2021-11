Mann død etter drukningsulykke i Stavanger

Politiet jobber på stedte etter at to personer er fraktet til sykehus med ukjent skadeomfang etter en voldshendelse lørdag kveld. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

To personer er fraktet til sykehus med alvorlige skader etter et slagsmål i Grimstad lørdag. To andre er pågrepet i saken.

– To personer er pågrepet og sitter i arrest. De to andre som har vært involvert i slagsmålet, er på sykehus. Tilstanden til disse to skal være alvorlig, sier Geir Magne Søfteland, jourhavende jurist i Agder politidistrikt.

Politiet ønsker på grunn av etterforskningen ikke å kommentere saken ytterligere lørdag kveld.

Slagsmålet skjedde i en privatbolig i utkanten av Grimstad, og politiet meldte om den klokken 18.40.

– Politiet jobber på stedet med krimteknikere og foretar etterforskning med avhør og så videre, sa Søfteland til NTB tidligere lørdag.