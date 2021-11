Britney Spears' vergemål opphevet

Foto: Steve Helber, AP / NTB

Tidligere president Donald Trumps rådgiver Steve Bannon er tiltalt for å ha vist forakt for Kongressen. Det bekrefter justisdepartementet i USA fredag kveld.

Bakteppet for tiltalen er at Bannon har nektet å vitne i komiteen som gransker kongresstormingen etter presidentvalget.

Bannon og fem andre skal 5. januar, dagen før stormingen, ha deltatt i et møte på et luksushotell i Washington D.C. Under dette møtet skal de seks personene ha lagt planer for å omgjøre Trumps tap etter valget. Møtet ble holdt i det som er blitt omtalt som et «war room», ifølge The Washington Post.

Dette er et begrep som blant annet brukes om militære kommandosentre.

Flere andre av Trumps nære støttespillere, som deltok på dette møtet, er blitt innkalt som vitner av komiteen. Blant annet Michael Flynn, som en periode var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, og valgkampleder William Stepien.