Tre pågrepet etter eksplosjon i Liverpool

Influensere skal brukes til å selge norsk fisk i utlandet neste år. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Printkampanjer og reklamer i magasiner er ikke lenger prioritert hos Sjømatrådet. I stedet bruker de influensere i flere land for å selge norsk fisk.

– For oss er blant annet influensere veien inn i sosiale medier. De har allerede en stemme eller betydning i det de jobber med og kan formidle fakta for oss, sier Børge Grønbech, direktør for globale operasjoner i Norges sjømatråd, til IntraFish.

Totalt skal Sjømatrådet neste år bruke rett over 300 millioner kroner på å markedsføre norsk fisk og skalldyr i 30 land rundt om i verden. Det er omtrent det samme som i år.

Det er blant annet øremerket 15 millioner kroner for å løfte frem skrei og torsk i Spania.

Printkampanjer og reklamer i magasiner er ikke lenger prioritert av Sjømatrådet. Noe av pengene brukes i stedet på å leie inn influensere i flere land.

– Vi vil at de skal gjøre en troverdig jobb og formidle fakta. Vi gir et grunnlag for jobben de skal gjøre og hva som skal kommunisere. For eksempel å vise bærekraften i norsk sjømat.