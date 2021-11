Ingen EU-støtte til CO₂-fangst på Klemetsrud

Blir vinteren kald har ikke Europa nok gass på lager til å unngå midlertidige strømavbrudd, sier direktøren til et av verdens ledende energihandelsselskaper.

– Vi har ikke nok gass for øyeblikket, for å si det enkelt. Vi lagrer ikke for vintersesongen. Så det er en reell bekymring for at vi kan få midlertidige strømavbrudd i Europa, hvis det blir en kald vinter, sier Trafigura-direktøren Jeremy Weir til Financial Times.

De russiske gassleveransene hittil er for små til å sikre energiforsyningen, mener Weir. I tillegg har den russiske giganten Gazprom booket mindre kapasitet i rørledningene i desember.

Russland nekter for at de bremser forsyningen av gass av politiske årsaker. Mange europeiske politikere mener imidlertid at de prøver å legge press på Tyskland for å få godkjenning av den omstridte Nord Stream 2-gassledningen.