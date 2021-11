- Pentagon bekymret etter oppsiktsvekkende kinesisk våpentest

På den franske øya Guadeloupe har demonstrasjoner mot koronarestriksjoner utartet til opptøyer for tredje dag på rad. Søndag sender Frankrike nye politistyrker. Foto: Elodie Soupama / AP Photo / NTB

På den franske øya Guadeloupe har demonstrasjoner mot koronarestriksjoner utartet til opptøyer for tredje dag på rad. Søndag sender Frankrike nye politistyrker.

Guadeloupe er et fransk territorium i Karibia. Søndag var det vanskelig å reise over øya, som følge av at demonstranter hadde satt opp veisperringer.

Søndag ble tre personer skadd i øyas største urbane område, Pointe-a-Pitre, inkludert en 80 år gammel kvinne som ble truffet av en kule.

En brannmann og en politimann ble også skadd, og flere butikker ble ranet både i Pointe-a-Pitre og i andre tettsteder. Det ble også satt fyr på en politistasjon.

Den franske innenriksministeren Gérald Darmanin fordømmer opptøyene og sier han har sendt 50 spesialtrente politifolk til øya. De skal være framme søndag, og kommer på toppen av de 200 polititroppene som fra før har blitt sendt fra fastlandet.