Mann pågrepet og siktet for Grünerløkka-drap

Tyrkia opplever sin verste økonomiske krise på lang tid. Vanlige folk i Tyrkia sliter med å få endene til å møtes. Her fra basaren i Istanbul. Foto: Francisco Seco /AP /NTB

Spis mindre, skru ned varmen. Det er blant rådene tyrkiske myndigheter gir innbyggerne sine som følge av den økonomiske krisen landet nå opplever.

Den tyrkiske liraen stupte til rekordlave nivåer tirsdag etter at president Recep Tayyip Erdogan holdt fast ved at rentekutt var nødvendig.

Siden begynnelsen av 2021 har den tyrkiske liraen tapt over en firedel av sin verdi. På tross av økt inflasjon har likevel Erdogan presset sentralbanken til rentekutt.

Liraen opplevde et fall tirsdag på hele 15 prosent før den hentet seg litt inn igjen, det vil si at man fikk en dollar for 13,49 lira.

Erdogan er beryktet for sin uortodokse tro på at høye renter forårsaker inflasjon – i stedet for å virke dempende. Slik økonomer flest mener.

I vår fikk daværende sentralbanksjef Naci Agbal sparken, trolig på grunn av rentepolitikken. Han fikk sparken like etter en stor renteoppjustering på 2 prosentpoeng.

Nå har Tyrkias sentralbank bøyd av for presset fra Erdogan og kuttet renten for tredje måned på rad.