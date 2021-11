Bjartes familie har vært i Sør Afrika: Får ikke gå av flyet

Norge ble felt i to nye barnevernssaker i Menneskerettsdomstolen (EMD) torsdag, skriver nettstedet Rett24. I tillegg ble Norge frikjent i en tredje sak.

Den ene av de to sakene som nå er avgjort, dreide seg om omsorgsovertagelse og samværsbegrensninger. Det ble ikke konstatert krenkelse av retten til familieliv (artikkel 8) i spørsmålet om selve omsorgsovertagelsen. Men som i tidligere saker mener EMD at et samvær så sjelden som to timer tre ganger i året var for lavt til å understøtte målet om gjenforening, skriver nettstedet.

Den andre saken handler om tvangsadopsjon og fratagelse av foreldreansvar. Også her konstaterer EMD at samværet forut for adopsjonen var så sjelden at klageren ikke var blitt gitt noen reell mulighet til å utvikle bånd til barnet.

Dermed er Norge nå felt for krenkelse av menneskerettskonvensjonen i totalt 13 saker. Fortsatt ligger flere titalls klager til behandling.

Også disse sakene ble avgjort med forenklet behandlet i komité fordi de gjelder spørsmål EMD allerede har avklart.

Norsk barnvernspraksis er endret etter dommer i EMD, ifølge ny rapport. I rapporten "Samvær etter omsorgsovertakelse" fra Oslo Met er praksis fra fylkesnemnder og lagmannsretter undersøkt. 69 saker fra annen halvdel av 2020 er gjennomgått. Hovedfunnet er at praksisen i disse sakene i stor grad er i tråd med avgjørelser fra Høyesterett og EMD.