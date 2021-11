Her flytter de rødgrønne på mest penger

E6 Stavåbrua i Rennebu er stengt for kjøretøy over fem tonn. Brua har skader på konstruksjonen og redusert bæreevne, opplyser Statens vegvesen.

Sprekkene i en hovedbjelke har nå blitt større, og kjøretøy over 5 tonn må derfor velge alternative ruter.

Brua blir overvåket av sensorer.

– Vi skal inspisere broen for å få et bedre inntrykk av hvor store skadene er før vi gjør nye vurderinger, sier seksjonsleder Jan Arild Johansen i Statens vegvesen i pressemeldingen.

Anbefalt alternativ rute er rv. 3 og fv. 30 via Tynset og Røros. Det er manuell dirigering og et åpent kjørefelt for kjøretøy under 5 tonn over Stavåbrua nå.