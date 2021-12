550.000 husstander uten TV 2s kanaler

Den filippinske journalisten Maria Ressa får reise til Oslo, har en ankedomstol avgjort. Foto: Josh Reynolds / AP / NTB

En ankedomstol på Filippinene åpner for at journalisten Maria Ressa kan reise til Oslo for å delta i seremonien der hun får Nobels fredspris.

Det skriver nyhetssiden Rappler, som Maria Ressa selv er med på å drive og er sjefredaktør for.

Domstolen åpner for at journalisten kan være i Oslo mellom 8. og 13. desember for å motta fredsprisen hun deler med den russiske redaktøren Dmitrij Muratov.

Ressa måtte få tillatelse fra retten fordi hun er straffedømt for injurier og har flere andre saker mot seg i rettsvesenet.

Den filippinske regjeringen har forsøkt å hindre Ressa i å reise og argumentert for at hun kan forsøke å flykte for å unndra seg straff.