Politiet pågrep væpnet mann på Windsor Castles eiendom

En mann i 30-årene er siktet for likskjending etter et dødsfall på Søre Sunnmøre før jul. Han er varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud.

– Vi legger til grunn at han skal ha flyttet på et lik og satt fra seg utendørs, sier vakthavende jurist Mathias Häber i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Ifølge kjennelsen var avdøde på besøk hos siktede hvor han inntok narkotika. Siktede har forklart at han forsøkte å gjenopplivede mannen, men han varslet ikke nødetatene.

– Retten viser videre til at siktede etter at han hadde konstatert at X var avgått ved døden, la X på en tralle, dumpet liket ved en carport og lot liket bli liggende der, skriver tingrettsdommer Nils E. Engeset.

Mannen i 30-årene ble pågrepet 22. desember. Han er siktet for likskjending, hensettelse i hjelpeløs tilstand og narkotikaovertredelse.

Ifølge NRK ble avdøde funnet i snøen 15. desember.