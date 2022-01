Tør ikke satse på gjenåpning. Utsetter i Spektrum

Manchester Citys Benjamin Mendy er fortsatt i varetekt etter voldtektsanklager og er blitt flyttet til et fengsel med høyere sikkerhet. Foto: Rui Vieira / AP / NTB

Myndighetene frykter for sikkerheten til Manchester City-backen Benjamin Mendy og har flyttet ham til et bedre bevoktet fengsel, skriver The Sun.

Benjamin Mendy (27) er siktet for syv voldtekter og ett øvrig seksuelt overgrep. Før jul ble varetektsfengslingen forlenget.

Det er fem fornærmede kvinner i saken. Det er ventet at rettssaken mot franskmannen kommer opp i løpet av året.

Ifølge The Sun er han blitt flyttet til Strangeways-fengselet i Manchester. Fengselet er et av Storbritannias best bevoktede.

27-åringen ble i august suspendert av Manchester City som følge av den alvorlige saken. Han har ikke fått trene eller spille med klubben siden. Han har fått flere søknader om å bli satt fri mot kausjon avvist.