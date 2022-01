Mange stengte veier

Regjerende mester Novak Djokovic under en pause i treningen på Margaret Court Arena i Melbourne torsdag. Det er fortsatt langt fra sikkert at serberen får delta i årets Australian Open. Foto: Mark Baker / AP / NTB

Som et koronatiltak reduseres publikumskapasiteten til 50 prosent under Australian Open, og alle må ha på munnbind utenom når de spiser eller drikker.

Avgjørelsen om å redusere tallet på publikum som får bivåne storturneringen i tennis ble kjent torsdag, fire dager før første serve på centercourten i Melbourne.

Et tilsvarende tak ble satt under fjorårets turnering, før en nedstengning medførte tomme tribuner i fem dager. De siste fire dagene gikk kampene for et begrenset publikum.

– Disse oppdaterte tiltakene for Australian Open innebærer at fans, spillere og stab kan se frem mot et flott og koronatrygt arrangement, uttaler Jaala Pulford, delstatsminister for turisme i Victoria.