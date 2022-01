Storbritannias prins Andrew sier fra seg sine militære ærestitler

To personer er varetektsfengslet, sikte for grov narkotikaovertredelse, etter at det ble funnet 30.000 rivotril-tabletter i en bil som falt utenfor et stup på Hardangervidda i romjulen. Foto: Politiet

Politiet fant 30.000 narkotiske tabletter i bilen som i romjulen kjørte utfor et stup på Hardangervidda. De to mennene i bilen er varetektsfengslet.

Bilen kjørte 27. desember utfor et strup på 10–20 meter ved Litlastølshallet på riksvei 7 på Hardangervidda, men overlevde ulykken. De to mennene i bilen overlevde ulykken og ble fraktet til sykehus.

Tre dager senere ble de to mennene varetektsfengslet etter at det ble funnet et betydelig antall piller i bilen.

Nå skriver Bergens Tidende at det dreier seg om 30.000 rivotril-tabletter.

– Det er en grov narkotikaforbrytelse på grunn av mengden. Normal reaksjon har en strafferamme på flere år, forteller politiadvokat i Vest politidistrikt, Ørjan Ogne til NRK.

Han sier at politiets teori er at de to var på vei mot Bergen for å selge stoffet.

Mennene, som er i 30-årene er siktet for grov narkotikaovertredelse.