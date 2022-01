Kommunen anker Nakholmen-dom

En norsk artist er siktet for grov narkotikakriminalitet. Politiet mener at mannen i 20-årene har tvunget et barn til å selge narkotika for ham.

– Etterforskningen har avdekket at siktede, etter politiets oppfatning, har utnyttet en mindreårig til tvangsarbeid i form av narkotikasalg, sier politiadvokat Lene Risten i Oslo politidistrikt til TV 2.

Mannen ble sammen med en annen mann i 20-årene og to kvinner siktet for grov narkotikakriminalitet. Nå har politiet utvidet siktelsen mot artisten til også å gjelde menneskehandel.

I en av fengslingskjennelsene fra Oslo tingrett står det at artisten har det vanskelig i fengsel, og at han mener fengselsoppholdet går ut over karrieren som musiker.

Risten sier til TV 2 at saken ikke er ferdig etterforsket, og at hun ikke kan utelukke at siktelsen vil bli endret.