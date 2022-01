Norges Bank holder styringsrenten uendret

Ny smitterekord i Norge

Det siste døgnet er det registrert 15.987 koronasmittede i Norge. Det er 4162 flere enn samme dag i forrige uke og det høyeste tallet så langt.

I Oslo ble det registrert 3296 nye tilfeller, noe som er tangering av rekorden.

Bidens valgreform strandet i Senatet

Demokratene og president Joe Bidens valgreform, som velgerrettighetsgrupper mener er essensiell for å verne om USAs demokrati, har gått på grunn i Senatet. Det var, som ventet, ikke nok stemmer til å komme over terskelen på 60 for å holde avstemning om forslaget, kjent som filibuster-regelen, da Republikanerne er sterkt imot.

Demokratene foreslo blant annet å gjøre valgdagen til en føderal helligdag og sikre tilgangen til forhåndsstemming og poststemming. Biden sier at han er skuffet over at Senatet «ikke har stått opp for demokratiet».

Trump-nederlag i høyesterett

USAs tidligere president Donald Trump får ikke blokkere overlevering av dokumenter til komiteen som gransker stormingen av Kongressen, har høyesterett avgjort. Trump har ønsket å holde tilbake dokumentene, som nå er arkivert.

Det er snakk om til sammen 770 sider. De inneholder presidentens dagbok, notater fra Trumps nærmeste medarbeidere, memorandum fra Det hvite hus' pressesekretær og utkast til talen holdt av den tidligere presidenten 6. januar i fjor, før stormingen av Kongressen.

LO-lederen minnes Reidar Webster

– Reidar Webster var synonymt med Riksmegleren i mange år. Han loset i havn mange vanskelige oppgjør i sin tid, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik om tidligere riksmegler Reidar Webster.

Meldingen om Websters død kom i går. Han ble 87 år gammel.

Flere fjelloverganger stengt

På grunn av uvær har flere fjelloverganger på ulike steder i landet vært stengt i natt. Blant dem var E6 over Dovrefjell, Saltfjellet og Kvænangsfjellet, riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 15 over Strynefjellet og fylkesvei 50 Hol – Aurland.

Det har også vært kolonnekjøring over flere fjelloverganger.

Nødhjelpen på vei til vulkanrammede Tonga

Det første australske nødhjelpsflyet forlot Australia tidlig i morges og er på vei til Tonga. Også et newzealandsk fly er på vei. De er lastet med sårt tiltrengte nødhjelpsforsyninger og kommunikasjonsutstyr.

Også flere skip med nødhjelp skal til øystaten, men det ventes fortsatt å ta en stund. Australierne håper å få sendt et skip i morgen. Det er lastet med utstyr for å rense vann og andre humanitære forsyninger, ifølge statsminister Scott Morrison.