Datatilsynet varsler gebyr på 2 millioner kroner til Stortingets administrasjon

Protesterte mot bortføring og drap på kvinner

Hoda Khamosh protesterte mot overgrep og bortføring av kvinner i Afghanistan da forhandlingene startet mandag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Da forhandlingene med Taliban på startet mandag, markerte en av representantene fra sivilsamfunnet at kvinner er blitt drept og bortført i Afghanistan.

Kvinneaktivisten og poeten Hoda Khamosh viste frem bilder av to kvinner før forhandlingene startet. Et av bildene viser Zainab, som ble drept av Taliban tidligere januar. Det andre bildet viser Parwana Ibrahimkhil, som skal ha blitt pågrepet etter en demonstrasjon for kvinners rettigheter i Afghanistan.

Søndag tok hun også opp de bortførte kvinneaktivistene. Pågripelsene har skapt store reaksjoner over hele verden, og blant annet FN har oppfordret Taliban til å fortelle hvor de to kvinnene er.

Søndag opplyste en Taliban-topp til NRK at kvinnene ikke er i Talibans varetekt.

– De er ikke i Talibans fengsel, uttalte Taliban-delegat Azam.

Khamosh ble så sent som 17. januar i år forsøkt stanset da hun demonstrerte i Kabuls gater. Taliban brukte pepperspray mot henne da flere kvinner forlangte å vite hva som har skjedd med Alia Azizi, som var leder for kvinnefengselet i Herat. Hun forsvant 2. oktober i fjor. Amnesty International krever at Taliban opplyser hva som har skjedd med Azizi.

Mandag la Khamosh ut en Twitter-melding der hun forsikret at hun nekter å tie om kravene om rettferdighet og likhet for afghanske kvinner.