Tørst innbruddstyv tatt på fersken – endte på sykehus

Det oppsto et basketak da en nabo overrasket en innbruddstyv i Seljord i natt. Mannen i 30-årene hadde brutt seg inn på et utested i sentrum for å stjele brennevin natt til onsdag. Men en nabo oppdaget innbruddet og overrasket mannen på vei ut. Det ble et ublidt møte for tyven, opplyser Sørøst politidistrikt.

– Melder hørte et pågående innbrudd. Da tyven skulle forlate stedet med brennevin, oppsto det et basketak. Omstendighetene vil bli avklart i løpet av dagen, men resultatet er at melder kakker til siktede med en jernstang, forteller operasjonsleder i Sørøst politidistrikt, Trond Egil Groth til Aftenposten.

Mannen, en kjenning av politiet, klarer imidlertid å komme seg unna med tyvegodset. Men på dette tidspunkt er politiet varslet, og kokken 01.45 pågripes mannen på egen bopel. Der finner politiet også drikkevarene som var stjålet fra utestedet. Han pågripes og kjøres til politiarresten i Skien.

Men det viser seg at siktede er såpass medtatt etter basketaket, at mannen i 04.30-tiden ender på sykehus.

– I morges ble det bestemt at han kjøres sykehus for en sjekk, forteller Groth.

I løpet av dagen vil både siktede og naboen avhøres. Politiet understreker at det er innbruddet som etterforskes, ikke tyvens ublide møtet med naboen.

– Vi liker tipsere og meldere som er tydelige og viser handlekraft. Men det er alltid en grense. Det må være forholdsmessig – og de som griper bør også foreta en risikovurdering, sier operasjonslederen i Sørøst politidistrikt.