Historisk partimåling for Rødt – fjerde størst i landet

Byutvikling og store og kompliserte områdeplaner har utsatt byggingen av mange nye skoler, har Aftenposten skrevet flere saker om i fjor.

To av skolene som er blitt forsinket fordi de må koordineres med andre utbygginger, er Hoff skole på Skøyen og Nye Økern ungdomsskolen på Økern.

Onsdag ble det flertall i bystyret for å ta skoletomten på Økern ut av områdeplanen, dersom Plan- og bygningsetaten mener det gjør at den kan bygges raskere.

Det var Venstre som fremmet forslaget, som fikk støtte fra alle partiene unntatt de tre byrådspartiene.

Det ble ikke flertall for Venstres forslag om også ta Hoff skole ut av Skøyen-planen. Men det ble flertall for en formulering om at byrådet må legge frem områdeplanen første halvår i år, så skolen ikke blir ytterligere forsinket.

"Vi regner dette som et fullt gjennomslag for intensjonen bak vårt forslag, nemlig å få opp farta for disse to viktige skoleprosjektene", skriver Venstres gruppeleder Hallsteins Bjercke i en SMS til Aftenposten.