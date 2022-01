Jehovas vitner nektes statsstøtte

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) vil endre forskriften som gjør at leger kan få bøter for utskriving av medisiner på blå resept i strid med reglene. Foto: Javad Parsa / NTB

– Vi skal skape en trygghet for at ingen leger vil bli ilagt gebyr under normale omstendigheter, sier Ingvild Kjerkol i et brev.

Fra 1. januar innførte Helsedirektoratet et overtredelsesgebyr som kan gis til helsepersonell, som oftest leger, dersom de skriver ut legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med reglene.

Det har ført til sterke reaksjoner fra flere legeforeninger.

Nå sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at hun vil endre forskriften, som ble innført av den forrige regjeringen.

– Regjeringen skal lojalt følge opp de lover som er vedtatt av Stortinget. Det vi derimot kan gjøre er å endre forskriften, slik at loven ikke praktiseres urimelig, skriver Kjerkol i et brev hun sendte til Legeforeningen onsdag.

– Jeg vil derfor sette i gang en prosess for å endre forskriften og retningslinjene, slik at vi kan skape en trygghet for at ingen leger vil bli ilagt gebyr under normale omstendigheter, skriver Kjerkol.