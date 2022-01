VG: Kongen har forkjølelsessymptomer

Australia la fredag fram en milliardplan for å verne Great Barrier Reef mot klimaendringer i håp om at revet ikke blir fjernet fra Unescos verdensarvliste.

Statsminister Scott Morrison la fram planen til en verdi av over 6 milliarder kroner over ni år etter at han med et nødrop unngikk at Unesco plasserte revet på listen over verdensarv i fare.

En nylig studie viser at 98 prosent av revet er utsatt for bleking og tap av all farge siden 1998, og at bare minimale områder fortsatt er uberørt.