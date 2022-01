Stillas over trikkeskinnene i Grensen

Stormen har tatt liv i Storbritannia. Her kjemper en person med hunden seg gjennom kraftig vind på Tynemouth-stranden nordøst i England . Foto: Owen Humphreys / NTB

Stormen Malik herjer i en rekke land. I Danmark, Sverige, Finland og Storbritannia har trær blåst ned, tog er innstilt, fly omdirigert og tusener er strømløse.

I Danmark meldes det om vind med orkans styrke. Flesteparten av de danske politidistriktene har frarådet folk å være utendørs. I Esbjerg ble en person alvorlig skadet, mens to ble lettere skadet da en gren falt ned og traff en bil. Jernbanetrafikken i Danmark er innstilt i store deler av landet, og det meldes om høy vannstand mange steder.

I Sverige var rundt 10.000 strømabonnenter uten elektrisitet natt til søndag. To tenåringsgutter ble skadet i Skåne da et tre falt over et kjøretøy de satt i.

På vestkysten er flere jernbanestrekninger stengt. Flere fly fra Kanariøyene måtte omdirigeres på grunn av sterk vind. I Malmö veltet en byggekran sent lørdag kveld. Öresundsbroen mellom Sverige og Danmark var stengt søndag morgen av sikkerhetshensyn.

I Finland har en kraftig snøstorm feid inn over landet. Flere tusener husstander var lørdag kveld uten strøm. Fergetrafikken til Sverige og Åland er innstilt.

I Staffordshire i England omkom en ni år gammel gutt og en mann ble alvorlig skadet av et tre som veltet. I Aberdeen i Skottland mistet en kvinne i 60-årene livet da hun fikk et tre over seg. Over 130.000 husstander i hele Storbritannia var uten strøm lørdag.

Også den nordlige delen av Tyskland ble rammet av uværet, med stormflo på kysten og innstilte togavganger.