Aftonbladet: Russisk statsborger mistenkt for å ha fløyet drone over Drottningholm.

Foto: Javad Parsa / NTB

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Grünerløkka i Oslo lørdag, fremstilles for varetekt mandag.

Saken etterforskes som et drapsforsøk, og siktede blir fremstilt for fengsling mandag klokken 14, opplyser politiet i en pressemelding.

Den fornærmede mannen, som nå er utenfor livsfare, ble funnet hardt skadet utenfor en oppgang i Vogts gate. Da blødde han kraftig fra magen og ble fraktet til sykehus.

Både siktede og fornærmede er i 20-årene, og ifølge politiet er det en relasjon mellom de to, skriver TV 2. Dagbladet har fått bekreftet at det er funnet en kniv i forbindelse med saken, men at det ikke er sikkert at det er denne kniven som ble brukt i hendelsen.

Den siktede mannen nekter straffskyld.