Ingelin Noresjø går av som nestleder i KrF

Advokat Nils Christian Nordhus forsvarer kvinnen som ble dømt til tre og et halvt års fengsel i fjor for deltakelse i terrorgruppen IS. Nå skal saken behandles i lagmannsretten. Foto: Fredrik Hagen / NTB

En kvinne (31) som i tingretten ble dømt for deltagelse i terrorgruppen IS, erklærte seg ikke skyldig da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag.

Det skriver NRK.

Oslo tingrett dømte i fjor kvinnen til tre og et halvt års fengsel for deltagelse i terrororganisasjonen IS mellom 2013 og 2019. Hun anket dommen på stedet.

Dommen var den første i sitt slag i norsk rettshistorie. Kvinnen var tiltalt og ble dømt for å ha passet barna mens ektemannen var ute og kriget for IS i Syria.

Kvinnen og barna hennes ble hentet hjem til Norge i januar 2020, noe som førte til at Frp trakk seg ut av Solberg-regjeringen.

Borgarting lagmannsrett har satt av tre uker til saken.