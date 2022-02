Nordlys over Sør-Norge

Det ene suspenderte vikarbyrået får igjen lov til å levere tjenester av Helse vest. Her fra Haukeland universitetssjukehus. Foto: Marit Hommedal / NTB

Et av de to vikarbyråene som mistet retten til å tilby vikarer til norske sykehus i januar, har fått opphevet suspensjonen – på visse betingelser.

Selskapet ble suspendert som følge av kontraktsbrudd, fordi de ikke utbetalte tilstrekkelig overtidstillegg til sykepleiere. Fra 10. februar kan de igjen levere vikarer til norske sykehus.

– De har vist stor vilje til å rette opp i forholdene avdekket under den nylige revisjonen og har iverksatt tilfredsstillende kontrollrutiner og en plan for etterbetaling til vikarene. Derfor kan vi nå oppheve suspensjonen under visse betingelser, sier direktør for medarbeider, organisasjon og teknologi i Helse vest, Hilde Brit Christiansen, i en pressemelding.

Betingelsen er at selskapet må oppfylle visse krav – selskapet må dokumentere at de har etterbetalt vikarene den overtidssatsen de har krav på innen 15. mai. Deretter vil helseforetakene gjøre en oppfølgingsrevisjon, og dersom denne bekrefter at problemene er rettet opp i, vil suspensjonen oppheves permanent.

Det blir fortsatt jobbet med en løsning opp mot det andre selskapet som ble suspendert 25. januar, opplyser Helse vest.