Huitfeldt: - Russisk angrep kan være nært forestående

Jeg tror ikke fire kvinner som må etterforskes for mulige straffbare forhold vil utgjøre den store sikkerhetsrisikoen på kort sikt, sier sjefen i Politiets sikkerhetstjeneste, Hans Sverre Sjøvold. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

PST tror ikke de norske IS-kvinnene i Syria vil utgjøre en stor risiko på kort sikt, men sier de kan bidra til radikalisering i fremtiden.

Fire norske kvinner og fire barn er fortsatt internert i Syria. Alle kvinnene er siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltagelse i en terrororganisasjon. Nå kommer PST med sin vurdering av om hvordan sikkerheten i Norge blir påvirket om en eller flere kvinner hentes tilbake.

– Jeg tror ikke fire kvinner som må etterforskes for mulige straffbare forhold vil utgjøre den store sikkerhetsrisikoen på kort sikt, men hvilken rolle de vil spille i det norske samfunn når det gjelder å være radikalisatorer er en annen diskusjon, sier PST-sjef Hans Sverre Sjøvold til NRK.

Av de fire kvinnene som fortsatt er i Syria har kun en av dem tatt avstand fra ekstremistgruppen IS, ifølge NRK. En kvinne har sagt til NRK at hun mener IS er en terrororganisasjon. En av de andre kvinnene i Syria har sagt at tiden med IS var den beste i hennes liv, mens søstrene fra Bærum ikke har villet kommentere hva de mener om IS.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har sagt at regjeringen ikke aktivt vil hente fremmedkrigere tilbake.