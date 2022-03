Alvorlig trafikkulykke på Bygdøy i Oslo

Jensen var finansminister fra oktober 2013 til januar 2020, og hun blir når styreleder i MeyerHaugen. Foto: Heiko Junge / NTB

Tidligere finansminister og Frp-leder Siv Jensen blir styreleder i rekrutteringsselskapet MeyerHaugen, opplyser selskapet i en pressemelding.

Jensen tar over vervet umiddelbart.

– Jeg synes rekrutteringsselskapet MeyerHaugen er et veldig spennende selskap med gode verdier og et selskap som ønsker å utgjøre en forskjell i et veletablert marked. Jeg er kommet i den luksussituasjonen at jeg kan takke nei til ting jeg ikke synes er gøy og takker bare ja til det jeg synes er spennende og de selskapene som tør å utfordre, sier Siv Jensen i pressemeldingen.

Jensen var finansminister fra oktober 2013 til januar 2020.

– Vi er veldig ydmyke over å få Siv Jensen som styreleder i MeyerHaugen. Vi vil sette standarden for morgendagens rekruttering, og det er klart at en person av Sivs kaliber vil hjelpe oss å nå målene våre, sier managing partner Petter Meyer.

Jensen ble også nylig nytt styremedlem i PatientSky Norge, og har også ledet et arbeid i regi av Redningsselskapet for å forebygge drukningsulykker etter at hun ga seg som Frp-leder.