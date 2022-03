Nortura tilbakekaller populære kjøttpålegg

Over 160.000 mennesker flyktet hjemmefra i Burkina Faso i januar. Det er den nest største månedlige økningen på over tre år, ifølge Flyktninghjelpen.

– Gjeve løfter om store pengesummer på giverkonferanser betyr ikke noe for folk som mangler husly og rent vann, og som ikke kan gi barna sine tre måltider om dagen. Vi oppfordrer giverland til å innfri løftene som ble gitt på Sahel-konferansen i oktober 2020, sier Hassane Hamadou, landdirektør for Flyktninghjelpen i Burkina Faso, i en e-post til NTB.

Over 1,7 millioner mennesker er nå på flukt i Burkina Faso. Mer enn to tredjedeler er barn. I fjor bidro giverland med under halvparten av pengene som var nødvendig for å dekke nødhjelpsbehovet i landet. Det er viktig at krisen i Ukraina ikke fører til mindre støtte og oppmerksomhet til Sahel-regionen i år, understreker flere hjelpeorganisasjoner.

– Noen giverland har allerede indikert at de vil kutte opp mot 70 prosent av finansieringen vår for å respondere i Ukraina, sier Safia Torche, direktør for Médecins du Monde (Leger Uten Grenser).

– Krisen i Ukraina vil sannsynligvis også føre til skyhøye kornpriser og gjøre en allerede vanskelig situasjon verre, sier Grégoire Brou, landdirektør for Action Against Hunger i Burkina Faso.