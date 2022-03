22 søkere til jobben som kringkastingssjef

Narkotikakarteller og korrupte myndigheter har en stor pris i Mexico: 98.356 personer er registrert som savnet i landet.

For etterforskerne var en brent menneskefot hintet de trengte. De fant ut at det lille, ødelagte huset var et sted der lik ble revet i stykker og brent – der noen av Mexicos mange savnede ble utslettet.

Hvor mange som forsvant på dette «utryddelsesstedet» i utkanten av Nuevo Laredo, bare noen kilometer fra grensa til USA? Etter seks måneders arbeid våger krimteknikerne fortsatt ikke å komme med et anslag. I et rom lå de brente likrestene og søppel strødd over hele gulvet i et lag over en halv meter dypt. Beinrester lå strødd over 7.000 kvadratmeter med krattland.

