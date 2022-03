Amerikansk fly skal ha gått ned i Nordland

En 17-åring er varetektsfengslet etter voldsepisoden på Stovner onsdag. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

17-åringen som er siktet etter at to unge menn ble stukket med en spiss gjenstand onsdag, er varetektsfengslet i to uker.

Den unge mannen er siktet for drapsforsøk og kroppsskade etter at to menn i 18-20-årsalderen påført stikkskader onsdag.

I Oslo tingrett fredag ble 17-åringen varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud, skriver Avisa Oslo.

17-åringen har ikke ønsket å forklare seg for politiet ennå, men ifølge forsvarer Marius Ihlebæk nekter han straffskyld.

Det er fortsatt uklart hva som var foranledningen til hendelsen onsdag, men politiet har tidligere uttalt at de ikke har indikasjoner på det var en tilfeldig hendelse.