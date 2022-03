Politiet undersøker "alvorlig hendelse" på Manglerud

Etter 12. september i år trenger ikke du som eier av sesongkjøretøy å møte opp for å av- og påregistrere kjøretøyet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Fra 12. september blir det mulig å avregistrere kjøretøyet på nett. Da blir det heller ikke nødvendig å levere inn skiltene for sesongen.

Til høsten lanserer Statens vegvesen en selvbetjeningsløsning som gjør det enklere for eiere av sesongkjøretøyer å av- og påregistrere kjøretøyet. Det betyr at man kan beholde skiltene på kjøretøyet, og at registreringen foregår på nett. Man skal slippe å møte opp fysisk for å levere inn og hente skilt.

Det er om lag 200.000 personer i Norge som møter opp to ganger årlig for midlertidig å avregistrere kjøretøyet, for senere å hente skiltene igjen.

Det gjelder ofte eiere av motorsykler, bobiler og snøscootere som skal sette bort kjøretøyet for sesongen. Det slipper de fra 12. september.