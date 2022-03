To døde etter angrep på Malmö-skole

Rohingya-flyktninger fra Myanmar venter på matutdeling i en flyktningleir i Bangladesh. Foto: AP / NTB

USA anklager regjeringshæren i Myanmar for folkemord på den muslimske rohingya-minoriteten.

Siden høsten 2017, da regjeringsstyrker innledet et angrep i delstaten Rakhine vest i landet, har over 800.000 rohingyaer blitt drevet på flukt til Bangladesh.

FN-etterforskere konkluderte i 2018 med at nærmere 400 landsbyer var ødelagt og at det fortsatt pågikk et folkemord mot de gjenværende rohingyaene.

Fire år senere konkluderer også USA med at den muslimske minoriteten er utsatt for et folkemord.

– Jeg har besluttet at medlemmer av regjeringsstyrkene har begått folkemord og forbrytelser mot menneskeheten mot rohingyaene, sa USAs utenriksminister Antony Blinken under et besøkte på Holocaust-museet i Washington mandag.