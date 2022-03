To drepte i Kristiansand

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ber Vegvesenet om å legge til rette for en ny takstgruppe. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Regjeringen åpner for å redusere bomtaksten for gassdrevne kjøretøyer.

– En del av løsningen omkring å kutte klimagassutslippene kan være å gi gassdrevne kjøretøyer lavere bompengetakst. Jeg har derfor gitt Statens vegvesen i oppdrag å legge til rette for en ny takstgruppe innenfor Autopass, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Oslo og Viken har allerede for to år siden vedtatt fritak for biogassbiler i bomringen. De har lenge vært misfornøyd med at regjeringen ikke for lengst har innført dette. I fjor fattet også Stortinget et anmodningsvedtak om det samme nasjonalt.

Statens vegvesen og regjeringen har frem til nå pekt på utfordringer med å kontrollere at det er biogass og ikke forurensende naturgass i tanken.

Statens vegvesen er nå bedt om å utarbeide en løsning slik at alle gasskjøretøyer over 3500 kilo kan få redusert bomtakst eller fritak for betaling. Dette skal avgjøres lokalt av byer som har mulighet for miljødifferensierte takster.