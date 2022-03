Breivik på plass i nytt fengsel

Over 40 organisasjoner ber om at regjeringen ikke bruker av bistandsbudsjettet når det skal lages en krisepakke for Ukraina. Mange ukrainske flyktninger registrerer seg for norsk politi på Nasjonalt mottakssenter i Råde. Foto: Javad Parsa / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa før helgen at regjeringen kan komme til å ta penger fra bistandsbudsjettet til å hjelpe ukrainske flyktninger.

Det er ikke måten å gjøre det på, mener over 42 norske utviklings- og humanitære organisasjoner.

De mener en stor omdisponering av bistandsmidler vil ha svært negative konsekvenser for verdens fattigste og den økende ulikheten i verden. De peker på at pandemien har ført til mer fattigdom, og at prisøkningene på mat og drivstoff i kjølvannet av krigen i Ukraina vil forsterke forskjellene ytterligere.