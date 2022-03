Buss brenner i Oslo sentrum

Pakistans statsminister Imran Khan har vanskelige dager foran seg. Foto: Anjum Naveed / AP / NTB

Med kraftig press fra opposisjonen og koalisjonspartnere som hopper av, står Pakistans statsminister Imran Khan foran sin største politiske utfordring torsdag.

I løpet av dagen begynner nemlig en debatt i nasjonalforsamlingen som vil ende med en avstemning om hvorvidt de fortsatt har tillit til statsministeren. En rekke avhopp gjør at det ser ut som Khans politiske motstandere vil få de nødvendige stemmene for å velte ham. Det ventes at Khan vil tale til nasjonen torsdag kveld, før debatten som vil vare i tre til sju dager.

Den tidligere cricketstjernen har fått mye kritikk for både sin konfrontasjonspregede fremtoning og sin økonomiske politikk. Han pleier omgang med radikale mullaer, samt med Pakistans gamle elite, selv om han har lovet å kjempe mot korrupsjon.

Mens Khan har fått ros for å bygge opp Pakistans valutareserver, har han også fått kraftig kritikk for høy inflasjon og den svake pakistanske rupeen.

De siste dagene har statsministeren begynt å peke på konspirasjonsteorier for å forklare hvorfor han er i trøbbel. På TV har han uttalt at opposisjonen samarbeider med utenlandske aktører – trolig USA – for å kvitte seg med ham. Grunnen skal blant annet være at USA ikke liker hans nære forhold til Kina og Russland.