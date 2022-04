Spesialenheten henlegger sak mot politiet etter Bislett-skytingen

Den demokratiske kongressrepresentanten Ami Bera ble angrepet av en rev nær en av bygningene tilhørende Kongressen på Capitol Hill i USAs hovedstad Washington.

Bera sier at han følte noe som kastet seg mot ham bakfra mens han gikk nær en av Senatets kontorbygninger. Han snudde seg og brukte paraplyen til å forsvare seg mot det han trodde var en liten hund. Men snart oppdaget han at nærkontakten var med en rev.

Det hele varte i rundt 15 sekunder. Et øyenvitne ropte for å tilkalle andre, og reven tok beina fatt fra stedet idet politiet løp til. Bera kunne ikke se noen åpne sår, men ble påført skrubbsår. Etter konsultasjon med Capitol Hills lege besluttet de at man ikke skal risikere noe, og Bera har nå dermed fått den første av fire nødvendige rabiessprøyter.

– Jeg vil si at dette er den mest uvanlige dagen på Capitol Hill på ti år, sier Bera etter hendelsen.

Saken utløste en del vitsing med referanser til Fox News tirsdag, men myndighetene som har tilsynsansvar for områdene utendørs, advarte tirsdag ettermiddag om at det kan være flere mulige revehi i området, og at det anbefales å sette ut revefeller. I hvert fall i ett tilfelle har en rev blitt fanget. Bera selv sier han ikke ønsker reven som angrep ham, noe vondt.

– Jeg håper at dyret kan bli satt ut i naturen igjen, sier Bera.

Også den norske nasjonalforsamlingen har nylig blitt oppsøkt av rev. Mandag 28. mars ruslet en rødrev seg over Eidsvoll plass etter mørkets frembrudd.