Trafikkulykke i Ullevålsveien i Oslo

Flere mennesker er drept og mange er såret i et bombeangrep mot en moské i Mazar-e-Sharif nord i Afghanistan. IS har tatt på seg ansvaret for angrepet.

– Soldatene fra kalifatet klarte å få en bag med bomben inn i moskeen og detonerte den langveis fra etter at moskeen hadde fylt seg opp med tilbedere, skriver IS i en uttalelse.

Ifølge lokale medier var det en selvmordsbomber som utløste en bombevest i den sjiamuslimske Hazrat Ali-moskeen idet folk var i ferd med å forlate bygningen.

En talsmann for Taliban i Mazar-e-Sharif, Mohammad Asif Wazeri, bekrefter overfor Reuters at minst 20 mennesker ble drept i angrepet.

To leger ved Abu Ali Sina-e-Balkhi-sykehuset i Mazar-e-Sharif bekrefter overfor lokale medier at de har mottatt minst 20 døde og over 60 sårede etter angrepet.

Den ytterliggående sunnimuslimske gruppen IS har gjennomført en rekke terrorangrep mot sjiamuslimer i Afghanistan de siste årene.