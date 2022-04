Lastebilsjåfør siktet etter dødsulykke på St. Hanshaugen

Klesbransjen må forberede seg på å ta større ansvar for at ikke brukte og usolgte klær havner rett på søppeldynga. Stortinget vil ha strengere krav.

Høyre sikret seg torsdag støtte fra samtlige opposisjonspartier i energi- og miljøkomiteen, inkludert SV, til flere forslag:

Regjeringen må utrede en ordning der produsenter og importører betaler for et retursystem for avfallet. Den må også se på om det må strengere regler til for å sikre at klesbransjen gjenbruker klær som ikke blir solgt.

– Tekstil- og klesindustrien er en av industriene som forurenser mest. Vi må ta et oppgjør med bruk- og kast-samfunnet, og da trenger vi tydelige krav til de som produserer og importerer klær til Norge, sier Mathilde Tybring-Gjedde (H).

