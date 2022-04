Politiet i Oslo melder om en skogbrann i Nordmarka med fare for spredning. - Det brenner i et skogsområde kalt Ringeriksflaka, nord-vest for Tryvannstårnet. Brannvesenet melder om fare for spredning. Omfanget skal være på over et mål, skriver Oslo politidistrikt på Twitter klokken 12.33.