Politiet: Bil krasjet inn i tribune på motorcross-arrangement på Bjerke

Verdens helseorganisasjon (WHO) varsler vaksinasjonskampanje i Kongo de kommende dagene etter at det er påvist et tilfelle av det dødelige ebolaviruset.

Helsemyndighetene i Kongo har erklært nytt utbrudd av viruset etter at ett enkeltstående tilfelle er bekreftet nordvest i landet, og det er igangsatt undersøkelser for å fastslå opprinnelsen til tilfellet.

Kongo har hatt 14 ebolautbrudd siden 1976. Det siste utbruddet er det sjette siden 2018. Den økte hyppigheten skaper bekymring hos Verdens helseorganisasjon.

– Tiden er ikke på vår side, sier WHOs Afrika-direktør Matshidiso Moeti.

– Sykdommen har hatt et to ukers langt forsprang og vi forsøker nå å hente oss inn igjen. Den positive nyheten er at helsemyndighetene i Kongo har mer erfaring enn noen andre i verden i å kontrollere ebolautbrudd raskt, legger han til.

WHO opplyser at en vaksinasjonskampanje starter i løpet av noen dager.

Ebola-infeksjon fører som regel til høy feber og blødninger. Utfallet er ofte dødelig.

I 2014 og 2015 førte det største ebolautbruddet som er registrert, til over 11.000 dødsfall i det vestlige Afrika.